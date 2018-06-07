В 17:50 7 июня пожар в лесном массиве в Зоне отчуждения ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям..

К тушению были привлечены 25 единиц техники и 138 человек.

Авиацией ГосЧС с начала работ было осуществлено 69 сбросов (318 тонн) из них самолетами Ан-32П осуществлено 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 39 сбросов воды (78 тонн).

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Так, в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

На промышленной площадке ЧАЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га.

В 18:05 6 июня пожар был локализован на общей площади около 2 га.

По факту пожара начато уголовное производство.