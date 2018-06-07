В Беларуси ряд чиновников задержали за получение крупных взяток, заявил глава КГБ республики Валерий Вакульчик.



«Речь идет не об одном должностном лице, и не одном факте, и не об одном уголовном деле», — подчеркнул он, передает РИА Новости.

Говоря о задержанных, Вакульчик подтвердил, что это высокопоставленные чиновники.

«Но тут важно, может быть, не уровень, а масштабность… Взятки большие», — добавил глава КГБ.

Он не уточнил имена и должности задержанных, пообещав предоставить всю информацию позже.

«В принципе, то, что у нас на сегодняшний день есть, — это многочисленные факты, составляющие десятки тысяч долларов. Пока то, что уже доказано, — примерно за год где-то порядка 140 тысяч долларов (взяток, — ред.). Но эта цифра однозначно будет расти», — убежден председатель комитета.

В конце мая КГБ задержал помощника президента страны — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Чиновника взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов.

После этого президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал обнародовать ряд новых коррупционных разоблачений.

Он предупредил, что прощения за коррупционные преступления в стране «не будет никому», особенно тем, кто «носит тяжелые погоны». Лукашенко подчеркнул, что, назначая людей на должности, «об этом постоянно их предупреждает».

В конце прошлого года президент отмечал, что благодаря общим усилиям профильных служб коррупцию в стране удалось «обуздать», однако до полной победы над ней еще далеко.