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Президент Петр Порошенко призвал нардепов, международных партнеров, кандидатов в судьи завершить процедуру создания антикоррупционного суда в 2018 году.

«Антикоррупционный суд с таким уровнем независимости, с таким уровнем защиты, с таким, я надеюсь, уровнем эффективности, мы должны сделать как можно быстрее. Некоторые меня критиковали, когда я обратился с просьбой завершить процедуру создания антикоррупционного суда в Украине уже в 2018 году. Это не обещание. Это наше с вами общее дело», - подчеркнул Порошенко во время выступления в Верховной Раде после принятия закона «О Высшем антикоррупционном суде».

Глава государства обратился к правительству и Министерству финансов принять необходимые решения, чтобы открыть финансирование по созданию антикоррупционного суда.

Президент также призвал международные организации «предложить Высшей квалификационной комиссии судов подходящих кандидатов в Международный совет экспертов, которые будут играть центральную роль в формировании суда вместе с Высшей квалификационной комиссией судов».

«Хочу обратиться к кандидатам-украинцам, представляющим народ Украины, из судейского корпуса, из адвокатского корпуса, из ученых – не бойтесь участвовать в конкурсе. Служите Украине. Обеспечьте функционирование эффективного и независимого антикоррупционного суда. Потому что только из-за вашего равнодушия это может не состояться», - отметил Порошенко.

Как сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
ForUm

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