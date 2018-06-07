Президент Петр Порошенко приветствовал принятие Верховной Радой Украины Закона «О Высшем антикоррупционном суде», назвав это решение историческим. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Это победа. Победа Украины. Победа украинского народа. Моя победа как Президента Украины. Победа украинского парламента во главе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Победа украинского правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом», - отметил Глава государства.

По его словам, это решение также является победой каждого народного депутата из 315, которые проголосовали за президентский законопроект и дали «зеленый свет» созданию Высшего антикоррупционного суда Украины.

«Сегодня мы завершили формирование антикоррупционной инфраструктуры», - подчеркнул Порошенко.

Президент добавил: «Хочу подчеркнуть решительность действий украинской власти в борьбе с коррупцией. Потому что ни в одной стране мира не существует столь решительных законодательных актов, принятых этим парламентом и подписанных мной».

«Я считаю сегодняшний день историческим. Поздравляю с этим вас всех. И хочу просто по-человечески поблагодарить, поблагодарить за очень хороший подарок на четвертую годовщину моего президентства», - подытожил глава государства.

Как сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.