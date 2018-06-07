Парламентская фракция БПП вызвала министра финансов Александра Данилюка на заседание в четверг в 15:00.

Об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко журналистам, сообщает Укринформ.

«Сегодня в 15:00 мы вызвали министра на заседание фракции, ведь он сделал очень много публичных заявлений, требующих ответа. Также следует помнить, что при создании коалиционного правительства кандидатуру министра финансов вносила наша фракция. Исходя из ответов министра на вопрос народных депутатов, фракция примет решение», - сказала она.

Кроме того, по словам Луценко, на заседание фракции вызвали также заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Как сообщалось, СМИ распространили заявление заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, сделанное им в Счетной палате в ходе обсуждения отчета о результатах аудита эффективности средств госбюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом. Говоря о пациентах, у которых диагностирован рак, Линчевский заявил о неэффективности использования этих средств в связи с высоким уровнем смертности таких больных.

Премьер-министр приказал возбудить дисциплинарное производство в отношении Линчевского.

6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Соответствующее постановление зарегистрировано в Раде. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту поддержать проектпостановления №8433 об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

В свою очередь министр Данилюк заявил, что его поставили перед выбором поддержать раздачу денег на проекты депутатов-мажоритарщиков или уйти в отставку.

В БПП заявили, что министр превысил свои обязанности.