По состоянию на 10:00 7 июня в Зоне отчуждения продолжается тушение двух отдельных ячеек на общей площади около 0,8 га, сообщает пресс-служба ГосЧС.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

В Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР / ч).

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).

Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.

В 18:05 6 июня пожар был локализован на общей площади около 2 га.

По факту пожара начато уголовное производство.