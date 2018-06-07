Как стало известно от пророссийски настроенных политических кругов в Украине, спецслужбы РФ проводят подготовительные мероприятия для дестабилизации социально-политической ситуации в Украине накануне президентских выборов в следующем году.

Как пишет Власти.нет, Кремль планирует делать реальную ставку не на ярко выраженных пророссийских кандидатов, а на Юлию Тимошенко. На единственного кандидата, с которым уже есть опыт конструктивного диалога и достижения обоюдно выгодных договоренностей во времена ее премьерства, а также кандидата, который, в силу своей харизмы в таких условиях и сможет составить конкуренцию Петру Порошенко.

В дальнейшем Москва будет нагнетать обстановку, используя различные деструктивные элементы, в том числе «радикального националистического толка», и формировать общественное мнение о начинающемся глубоком социально-политическом кризисе, который при такой политике нынешних властей в Украине может выйти из-под контроля и перейти в стадию неконтролируемого хаоса и силового гражданского противостояния внутри страны.

Также будет задействован «религиозный фактор», который приобретает для российской стороны стратегическое значение на фоне процессов получения автокефалии Украинской православной церковью, что в дальнейшем выбивает из гибридной войны еще один эффективный инструмент (УПЦ МП) продвижения идей «русского мира» на украинской территории.

Поэтому при выборе базовой модели запланированных действий Москва, как наиболее вероятный, рассматривает «грузинский вариант», когда Михаил Саакашвили потерял президентскую должность, в том числе в силу своего конфликта с Грузинской православной церковью вследствие попыток ее реформирования, что вызвало протест значительного количества священнослужителей, которые затем провели соответствующую работу с прихожанами накануне волеизъявления.

Источники также сообщают об уже состоявшейся встрече Тимошенко и Вадима Новинского – одного из главных проводников «русского мира» в Украине, а также противника автокефалии Украинской православной церкви. По ее результатам, якобы достигнуты договоренности о скрытой финансовой и завуалированной политической поддержке экс-премьер-министра Украины. Также, в ближайшее время должно начаться продвижение структурами УПЦ МП на территории Украины кандидатуры Тимошенко на президентскую должность среди прихожан УПЦ МП.

Кроме того, по указанию Москвы, на территории Украины продолжаются процессы формирования т.н. «отрядов самообороны» церквей и монастырей УПЦ МП. В час «Ч» они должны вступить в противостояние с другими проектами Кремля, которые будут осуществлять силовые провокации по захвату объектов Московского патриархата и выступать под радикальными «националистическими и патриотическими» лозунгами.