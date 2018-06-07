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Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина Украины по факту содействия деятельности террористической организации «ЛНР» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и совершения умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Во время досудебного расследования установлено, что житель Лисичанска собирал информацию разведывательного характера для осуществления в дальнейшем подрывной деятельности на подконтрольной органам государственной власти Украины территории Луганщины. Злоумышленник собирал и передавал информацию о дислокации и перемещения военной техники Вооруженных сил Украины на территории области.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели санкционированные обыски, в ходе которых выявили и изъяли мобильные телефоны, с помощью которых сторонник террористов передал информацию одному из участников «4 отдельной мотострелковой бригады «народной милиции ЛНР».

Сейчас информатору террористов сообщено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст.258-3 УК Украины, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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