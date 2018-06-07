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Представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко заявила журналистам в парламенте о достижении компромисса по спорному положению проекта закона о Высшем антикоррупционном суде. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политсилы.

«Компромисс с нашими международными партнерами относительно права вето на избрание того или иного судьи антикоррупционного суда достигнут в 05:00 сегодня. На утреннее заседание фракции БПП прибыл Президент Украины, как субъект законодательной инициативы – автор проекта закона о Высшем антикоррупционном суде», - сказала она.

Глава государства выступит с трибуны и объявит эту компромиссную поправку. «Поправка соответствует нормам Конституции Украины, нашим договоренностям на международной арене и взятым на себя обязательствам. В окончательной редакции документа будет полностью соблюдено суверенное право государства создавать суды. Сейчас надо подождать выступления Президента», - заявила Луценко.
ForUm

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