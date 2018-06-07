В 2014 году женщина входила в незаконных вооруженных формирований и несла службу на блокпосту на въезде в Славянска. Днем работала в террористов поваром, а ночью дежурила на КПП.

Участковые офицеры полиции разоблачили в Славянске 46-летнюю пособницу боевиков, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Работу кухарки женщине предложили ее знакомые, которые уже были в «штате» НВФ. Полицейские выяснили, что днем ​​она обустраивала быт боевиков на блокпосту, а ночью – несла службу на пропускном пункте.

После освобождения города от оккупации пособница боевиков скрывала свое криминальное прошлое. Наемница была уверена, что о ее деятельности, кроме «собратьев», которые бежали в Донецк, никому не известно. В то время в городе был «комендантский час» и баррикады боевиков в окрестностях почти никто не пересекал.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.

В полиции отметили, что если бы задержанная сама обратилась в полицию, то после определенной процедуры проверки на причастность к тяжким преступлениям, получила бы шанс на дальнейшую жизнь без привлечения к уголовной ответственности согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.