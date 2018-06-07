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В Беларуси не исключили возможности введения уголовной и «очень крупной материальной» ответственности за распространение в Интернете недостоверной информации. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на генерального прокурора страны Александра Конюка.  

«Видите, сколько СМИ сейчас появилось, их специфику. Я имею в виду интернет и форумы. Чего там только нет! Придумывают себе никнеймы, оскорбляют друг друга, людей. Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого бывают большие последствия», - заявил он.

По словам Конюка, вопрос о регулировании интернета остро стоит и в странах Западной Европы.

«В Германии штрафы чуть ли не в миллионы долларов за предоставление ложного контента. Мы должны говорить об этом, и прокуроры не должны допускать оскорбления. Иногда форумы — это грязь», — сказал генпрокурор Беларуси.

Он напомнил, что сейчас за клевету предусмотрена административная и уголовная ответственность.  

«Не исключено введение очень крупной материальной ответственности и уголовной», — сказал Конюк.

Напомним, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж (Francis Malige) уличил программу телеканала «1+1» во лжи.

На своей странице в Facebook он опубликовал кадр из телесюжета, на котором изображены жена и старший сын министра финансов Александра Данилюка в доме с камином и лепниной в качестве доказательства якобы покупки министром квартиры в Лондоне за миллион долларов.
ForUm

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