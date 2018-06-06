Конвоиры не разрешили передать поздравительные открытки фигуранту «дела украинских диверсантов» Евгению Панову, которому 6 июня исполняется 41 год.

Адвокат Сергей Легостов зачитал поздравления во время заседания в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма, передает Крым.Реалии.

Само заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката, суд допросил кинолога, чья собака якобы унюхала взрывчатку в автомобиле Евгения Панова.

Накануне сообщалось, что обвиняемый в подготовке диверсий на территории Крыма Евгений Панов отказался от сделки с российским следствием.

В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела «украинского диверсанта» Панова. Ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.

10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении якобы подготовленных разведкой Министерства обороны Украины терактов в аннексированном Крыму.

ФСБ сообщила, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска обнаружена и задержана группа украинских диверсантов.

При их задержании погибли двое российских военнослужащих.

Среди задержанных украинцы Панов и Захтей. Они не являются кадровыми сотрудниками ГУР Минобороны.

По данным ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов. Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы.