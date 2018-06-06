Вслед за историей с инсценированным «убийством» Бабченко на международный уровень может выйти скандал с решением суда по народному депутату Арьеву и его программе «Закрытая зона». Об этом в своем блоге пишет юрист Виталий Киба, сообщает «Корреспондент».

Напомним, Печерский районный суд Киева 25 мая 2018 года постановил, что Владимир Арьев, Назар Первак и Игор Маруняк в течение 7 дней должны опровергнуть лживую и клеветническую информацию о Викторе Медведчуке, прозвучавшую 28 октября 2017 года на телеканале «Прямой» в программе «Закрытая зона».

«Решение Печерского суда — это ряд правовых последствий. Во-первых, с момента даты судебного решения, клевета Арьева в адрес Медведчука — доказанный юридический факт. Судебное решение означает, что речь идет не о неточности или ошибке, а о сознательном распространении «черного пиара». Во-вторых, суд остановил конвейер фейков в исполнении депутата Арьева, обязав депутата-журналиста публично признать, что говорил неправду», — пояснил Киба.

Он также отметил, что из анализа всего списка пунктов, которые суд признал клеветой, становится понятным принципа работы авторов программы «Закрытая зона»: по два неправдивых тезиса из биографии и истории семьи, движения «Украинский выбор» и политической деятельности Медведчука.

«Суд также постановил, что …являются клеветой: а) обвинение в адрес отца политика, Владимира Нестеровича Медведчука, в причастности к коллаборационистам, служившим гитлеровской Германии; б) попытка бездоказательно связать самого оппозиционера с КГБ», — уточнил юрист.

По информации Кибы, участие отца Виктора Медведчука, Владимира Нестеровича, в ОУН-УПА — научный факт, доступный в открытых источниках.

«Об отце политика вспоминает украинский историк Виктория Жилюк в своей монографии «Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941-1955 рр. «Одновременно в селах района националистами были созданы низовые оуновские звенья, как-то: Организация ОУН в с. Мохначка – руководитель МЕДВЕДЧУК Владимир Нестерович, уроженец и бывший житель м. Корнин (арестован)», — стр. 174-175. В данном случае Виктория Жилюк приводит цитату из обзорной справки о деятельности ОУН-УПА на Житомирщине за подписью Начальника Первого отделения Четвертого отдела УКГБ по Житомирской области майора Воронянского от 25 ноября 1955 г.», — отметил юрист и добавил, что книга В. Жилюк находится в открытом доступе и с ней могут ознакомиться все желающие.

Кроме того, суд признал бездоказательными обвинения в причастности «Украинского выбора» к сепаратизму и/или подрывной деятельности против Украины, а также клеветой причастность Медведчука к топливно-энергетическому комплексу, рынку сжиженного газа и бизнесмену Нисану Моисееву.

«Если оценивать перспективы этой истории, то, по аналогии с Аркадием Бабченко, скандал вокруг Владимира Арьева тоже имеет шансы выйти на международный уровень. Ведь народный депутат Арьев — глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы и вице-президент ПАСЕ. И если распространить в ПАСЕ информацию о решении суда, который официально признал, что вице-президент Ассамблеи и глава украинской делегации связан с манипуляциями с целью оклеветать политического оппонента, велика вероятность, что Ассамблея потребует заменить Арьева на посту вице-президента на другую фигуру», — допускает Киба.