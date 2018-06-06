Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила 8 лицам о подозрении в преследовании представителей средств массовой информации, препятствовании их профессиональной деятельности, а также незаконном завладении имуществом государственных и частных теле-, радиокомпаний и других СМИ на территории Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в 23 уголовных производствах, начатых по фактам незаконного задержания, лишения свободы журналистов, нарушения неприкосновенности их жилища, препятствования журналистской деятельности. В ходе досудебного расследования каждый такой факт тщательно проверяется.

В прокуратуре отметили, что результаты расследования по уголовным производствам относительно совершения преступлений в отношении журналистов Анны Андриевской, Натальи Кокорин, Романа Спиридонова, Османа Пашаева и других.

Так, по результатам собранных доказательств, 8 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 146 (незаконное лишение свободы), 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемыми чаще всего являются так называемые «следственные и оперативные работники» «управление ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю» и представители незаконно созданного вооруженного формирования «Самооборона Крым».

В настоящее время, указанные лица объявлены в розыск.