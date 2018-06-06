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Вблизи Станицы-Луганской военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску уничтожил огневую точку противника и несколько боевиков и не допустил захвата одного из ротных опорных пунктов. Об этом на брифинге заявил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

«Недавно ночью противник совершил минометный обстрел одного из ротных опорных пунктов вблизи Станицы-Луганской. Под прикрытием плотного огня из стрелкового оружия враг предпринял попытку захвата наших позиций», – отметил он.

По словам Шубца, военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь. «Между тем диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить», – подчеркнул он.

«Чезар Никифореску мгновенно перенес огонь ДШК в сторону ДРГ противника, чем заставил ее отступить. Во время боя военный фельдшер лично уничтожил огневую точку противника и несколько боевиков. Своими умелыми действиями он не допустил попытки продвижения противника в сторону украинских позиций», – сообщил Шубец.
ForUm

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