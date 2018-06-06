Сегодня в Украине продолжается вовсе не замороженный конфликт, а горячая фаза войны. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе встречи с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы сегодня обсудили ситуацию вокруг грубого нарушения международного права со стороны государства-агрессора Российской Федерации и в части, касающейся незаконной аннексии Крыма, и в части, касающейся агрессии против нашего государства на востоке», - отметил Президент во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с наследным принцем княжества Лихтенштейн.

«Мы очень благодарны Лихтенштейну за совершенно четкую и последовательную позицию и за присоединение к санкциям по отношению к Российской Федерации, и присоединение к действиям Европейского Союза. Это эффективная и мотивирующая роль по возврату Российской Федерации за стол переговоров по выполнению взятых на себя обязательств в части Минских соглашений», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, также обсуждался вопрос поддержки Лихтенштейном инициативы Украины в ООН, поддержки голосований и резолюции Генеральной ассамблеи ООН и что касается Крыма, и что касается агрессии на Донбассе.

«Я подробно проинформировал его светлость о важности введения миротворческой миссии ООН, в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, что позволит создать компонент по безопасности имплементации Минских соглашений, который позволит выжать российские оккупационные войска с территории Украины, позволит прекратить убийства, которые сегодня идут», - особо отметил Глава государства.

«Могу отметить, что у нас сегодня вовсе не замороженный конфликт, как некоторые пытаются представить. У нас горячая фаза войны. Украина платит очень высокую цену, защищая не только наш суверенитет, нашу территориальную целостность, нашу независимость, но и защищая свободу, демократию в мире», – отметил он.

Глава Украинского государства выразил уверенность, что на сегодняшний день эффективное сотрудничество и международная поддержка чрезвычайно важны для нашей страны.

В свою очередь, наследный принц Княжества Лихтенштейн Алоиз подтвердил готовность его страны на международном и двустороннем уровне поддерживать взаимное сотрудничество по работе с ООН и ОБСЕ и продолжать это сотрудничество.

«Мы также обсуждали текущую ситуацию в наших странах и на международном уровне в Европе. И я выразил озабоченность по поводу ситуации на востоке Украины и выразил надежду, что можно будет быстро достичь мирного урегулирования», - добавил он.

«Со стороны Лихтенштейна, хоть мы и маленькое государство, ограниченное в возможностях, но мы сможем сделать все, что в наших силах», - подчеркнул он.