Президент Петр Порошенко призывает народных депутатов принять поданный им законопроект об антикоррупционном суде, что позволит завершить создание эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Выражаю очень твердое надежду, просьбу, обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда. И выражаю надежду, чтобы мы до конца текущего года в основном завершили процедуры по созданию суда. Чтобы уже в 2018 году антикоррупционный суд заработал и завершил создание по моей инициативе эффективной антикоррупционной инфраструктуры», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства сообщил, что в Украине издана книга отца наследного принца Алоиза князя Ганса-Адама II «Государство в третьем тысячелетии», в которой изложен опыт проведения реформ Лихтенштейна. «Украинский стал пятнадцатым языком, на который перевели книгу. Она является примером очень удачного реформаторского опыта Лихтенштейна, благодаря которому княжество стало одной из самых богатых и успешных стран в мире», - добавил он.

Президент подарил его светлости экземпляр книги на украинском языке. Он отметил, что прочитал ее и делал на страницах соответствующие пометки, выделяя особо важные места. «Я прошу прощения, но думаю, что это знак особого внимания. Прошу передать эту книгу на украинском языке Вашему отцу. И советую всем ее прочитать», - добавил Президент.