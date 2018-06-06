Украина находится на 152 месте в «Глобальном индексе миролюбия», между Пакистаном и Суданом. К такому выводу пришли специалисты австралийского Института экономики и мира, сообщает 112 Украина.

Австралийские эксперты оценили ситуацию в 163 независимых государствах и территориях на основании 23 критериев, разделенных на три сферы: уровень социальной безопасности, масштабы продолжающихся внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.

«Результаты GPI 2018 года показывают, что глобальный уровень мира в прошлом году ухудшился на 0,27%, что стало четвертым годом ухудшения. Ситуация в 92 странах ухудшилась, а в 71 стране - улучшилась. Индекс 2018 года показывает мир, в котором напряженность, конфликты и кризисы, возникшие в последнее десятилетие, остаются нерешенными, особенно на Ближнем Востоке, что приводит к постепенному, устойчивому падению миролюбия», - отмечают составители индекса.

В целом среди девяти регионов, на которые исследователи разделили мир, только в трех (Центральная Америка, Южная Азия, Ближний Восток и Северная Африка) наблюдается незначительная положительная динамика. Остальные шесть регионов (Европа, Северная Америка, Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка к югу от Сахары, Россия и Евразия) демонстрируют заметное ухудшение.

На последнем 163-м месте в рейтинге стран - Сирия. Ближний Восток и Северная Африка является наименее мирным регионом на планете, хотя в них и наблюдается тенденция к улучшению ситуации. Российская Федерация занимает 154 место рейтинга.

Украина в рейтинге находится на 152 месте, между Пакистаном и Суданом.

Наиболее миролюбивыми государствами признаны 13 стран - Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия. Германия, как и в 2017 году, оказалась на 17-й позиции, уступив также Швеции, Финляндии и Норвегии.

По оценкам экспертов Института, насилие стоило мировой экономике в 2017 году 14,8 триллионов долларов США - примерно по две тысячи на каждого жителя планеты.

Напомним, в 2017 году Украина заняла 154 место в «Глобальном индексе миролюбия».