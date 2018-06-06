Сегодняшнюю сессию городского совета мэр Геннадий Труханов начал на украинском языке.

Об этом сообщает Думская.

«Сегодня он говорил по-украински больше получаса, а на русский перешел только когда поздравлял журналистов с международным профессиональным праздником. Труханов пустился в размышления о правде и необходимости СМИ освещать позитивные события», - отмечает издание.

На прошлой сессии руководитель города тоже начал сессию на украинском языке, однако очень быстро вернулся к русскому, а государственный использовал только при зачитывании названий проектов решений.