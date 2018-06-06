Украинский режиссер Леонид Кантер, которого вчера нашли мертвым, снял свое самоубийство на видеокамеру. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, видеозапись подтверждает, что это было самоубийство.

«Зафиксирован на видео весь этот процесс», - сказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, видео приобщено к материалам уголовного производства, также изъято оружие.

Отвечая на вопрос, видно ли оружие, из которого застрелился режиссер, Тракало сказал: «Я не видел видео. Но выводы экспертов – это было самоубийство».

Тракало добавил, что оружие отправили на экспертизу. Тело Кантера обнаружила подруга Леонида, она вызвала полицию.

Напомним, 5 июня 2018 года на арт-хуторе Обирок Борзнянского района Черниговской области было найдено тело режиссера.

