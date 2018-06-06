Москва не получала от Киева официального обращения об обмене осужденными. Об этом заявил журналистам в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает ТАСС.

«Для того, чтобы говорить об этом, надо получить официальное обращение», - сказал он.

Напомним, 4 апреля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявила, что РФ на заседаниях ТКГ 18 апреля и 30 мая не ответила это на предложение.