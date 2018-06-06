также в разделеОбщество
Сенцов просит людей не голодать в его поддержку
Кантер снял свое самоубийство на видео 13
На Черкасчине ищут владельца лотерейного билета, выигравшего 18 миллионов 17
Гройсман готов уволить скандального заместителя Супрун 19
Боевики заявляют о задержании иорданца, якобы работавшего на СБУ 17
Адвокат: Сенцов находится на пределе 24
Главной НКРЭКУ избрана Кривенко 60
РФ начала в оккупированном Крыму масштабные военные учения 25
Украинский снайпер ликвидировал командира «народной милиции ЛНР» 167
За май в портах Крыма зафиксировали 16 судов-нарушителей 31
СБУ открыла уголовное производство за публикацию «списка 47» 74
По делу о покушении на Осмаева и Окуеву зачитали обвинительный акт 41
5 июня. Картина дня 76
Сенцов написал письмо лидерам G7 41
Куров о состоянии Сенцова: Бодрый, хорошо держится 17
Нидерланды не возлагают на Украину ответственность за катастрофу MH17 49
В Украину идет существенное похолодание 72
Гройсман призвал не волноваться из-за пожара в Чернобыльской зоне 44

Москва не получала от Киева официального обращения об обмене осужденными. Об этом заявил журналистам в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает ТАСС.

«Для того, чтобы говорить об этом, надо получить официальное обращение», - сказал он.

Напомним, 4 апреля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявила, что РФ на заседаниях ТКГ 18 апреля и 30 мая не ответила это на предложение.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги