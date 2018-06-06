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Процесс затопления шахт начинается на оккупированной территории и постепенно добирается к шахтам, расположенным на контролируемой правительством территории. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Обратите внимание: объем шахтных вод, поступающих в шахту «Золотое» (контролируемая территория) составляет 940 тонн в час! Для того, чтобы увеличить мощности водоотведения, правительством выделено 131 млн грн на закупку оборудования и проведение работ», – написал он.

По словам Туки, дополнительное водоотведение требует наличия 6 специальных насосов. Вес одного составляет около 10 тонн.

Напомним, в начале 2018 года руководство ОРДО заявило о затоплении шахты «Юнком».

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак считает, что затопление шахты «Юный коммунар» (Юнком), расположенной на неподконтрольной части Донбасса, будет иметь непредсказуемые последствия для окружающей среды не только Украины, но и других стран Черноморского бассейна

Прокуратура Донецкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины из-за угроз ОРДО затопить шахту «Юнком».

По данным МинВОТ, на территории оккупированного Донецка просела почва на 20-25 сантиметров.
ForUm

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