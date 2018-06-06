Подконтрольные боевикам ОРДО СМИ сообщают о задержании гражданина Иордании, который якобы был «агентом СБУ».

«МГБ ДНР» задержан агент СБУ – гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех, 1986 года рождения», — говорится в сообщении издания боевиков ДАН.

Отмечается, что иностранец якобы «участвовал в подготовке покушения на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина».

Боевики заявили, что «в августе 2016 года иностранец был задержан сотрудниками СБУ при пересечении украинского КПВВ «Марьинка». «В ходе общения, представители украинской спецслужбы, шантажируя Хальдуна Найефа Саила Харахшеха депортацией с территории Украины, склонили его к сотрудничеству», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что задержанный якобы «на протяжении двух лет по заданию сотрудников службы безопасности Украины проводил тайниковые операции: выемку и закладку оружия, боеприпасов, средств аудио- и видеофиксации, вел видеосъемку стратегических объектов, передавал сведения о расположении воинских частей ВС «ДНР», военнослужащих и техники».

«Зимой 2018 года иностранец получил задание по осуществлению наблюдения за адресом проживания заместителя командующего оперативным командованием «ДНР» полковника Эдуарда Басурина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК «ДНР» «Шпионаж». Согласно законодательству, фигуранту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Ведутся следственные мероприятия», - сказано в сообщении.