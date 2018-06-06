Вчера, 5 июня, вступили в силу утвержденные Кабинетом Министров правила прозрачной продажи небольших государственных предприятий и компаний со значительной долей государственного капитала, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Таким образом, была полностью сформирована нормативная база, необходимая для старта в Украине программы малой приватизации.

Согласно Закону «О приватизации государственного и коммунального имущества», который вступил в силу в марте, малая приватизация будет происходить через электронную систему ProZorro.Продажи. Речь идет о продаже объектов государственной или коммунальной собственности (единые имущественные комплексы госпредприятий и пакеты акций субъектов хозяйствования, более 50% уставного капитала которых принадлежат государству). При этом стоимость активов таких объектов не должна превышать 250 млн грн.

Среди прочего, Правительство утвердило Порядок проведения аукционов по продаже объектов малой приватизации. Документ содержит детальное описание процедур, начиная от заведения объектов (лотов) в систему ProZorro.Продажи, проведения электронных аукционов, и заканчивая определением победителя, размера и порядка платы за участие в нем и тому подобное. Кроме того, был утвержден Порядок отбора и авторизации электронных площадок для проведения электронных аукционов малой приватизации.

«Мы четко, шаг за шагом, приближаемся к старту малой приватизации. Впервые в истории страны она будет происходить исключительно на открытых электронных аукционах. Сначала был принят новый закон, теперь разработана вся необходимая нормативная база. В ближайшие недели должны появиться первые лоты в системе», – отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Он напомнил, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже определил перечень из более 600 предприятий, которые планируется выставить на продажу в рамках малой приватизации в этом году. Перечень содержит объекты по всей стране. Кроме того, ожидается, что на аукционы должны быть выставлены сотни объектов коммунальной собственности. «Мы уже имеем заинтересованность от бизнеса по отдельным лотам малой приватизации. Это дает нам право ожидать значительную конкуренцию, а значит и выгодную для государства цену», - добавил Нефедов.

Напомним, в марте Фонд государственного имущества утвердил перечни объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году, в которые вошли более 600 предприятий.