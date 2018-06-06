В аннексированном Крыму стартовали российские военные учения, в которых принимают участие около ста вертолетов и самолетов. Также маневры при участии ПВО и Черноморского флота пройдут в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщает УНИАН.

В рамках учений средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря.

«Экипажи разведывательных самолетов морской авиации ЧФ успешно справились с поставленной задачей и передали точные координаты кораблей условного противника на пункт управления разведывательно-ударными действиями», - сообщили в минобороны РФ.

Всего в учениях принимают участие около 6 тысяч военнослужащих.