Краткосрочными рисками для курса гривни на сегодня являются изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по государственному долгу. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб.

«Если посмотреть на динамику курса гривни и сравнить с другими странами, то в этом году гривна была одной из самых сильных валют. Объяснение простое. Мы видим хорошие условия торговли для Украины», - отметил Сологуб.

В то же время, по его словам, Украине все равно нужна «подушка безопасности» в виде программы МВФ, которая увеличивает резервы, снижает стоимость долговых заимствований для правительства и помогает застраховаться от ухудшения условий торговли.

«Если говорить о рисках, а не оценивать их вероятность, то наиболее значительные - это изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по госдолгу», - подчеркнул Сологуб.

Он также добавил, что на сегодня даже без денег МВФ страна постепенно справляется с погашением долгов. «В принципе, для этих целей хватит резервов. Но надо понимать, что отсутствие программы МВФ и другой помощи негативно влияет на экономические ожидания, в том числе привлекательность Украины в глазах иностранных инвесторов. И не то, чтобы это влияло на экономические показатели уже завтра, это, скорее, последствия на среднесрочную перспективу», - отметил он.

Напомним, по состоянию на 1 июня, по предварительным данным, международные резервы Украины составили 18 млрд 119,7 млн долл. США.