По состоянию на 10:30 6 июня, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га. Ситуация контролируется.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек.

Авиацией ГосЧС с начала работ осуществлено 37 сбросов (170 тонн) из них самолетами Ан-32П осуществлено 16 сбросов воды (128 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлен 21 сброс воды (42 тонны).

Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.

По факту пожара начато уголовное производство