За прошедшие сутки, 5 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой, сообщает пресс-центр ООС.

На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское Новотошковское, что на луганском направлении, Опытное и Новотроицкое – на донецком направлении, где российско-оккупационные войска 11 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра.

Не прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

Всего противник 31 раз нарушил режим прекращения огня. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвижение в сторону наших оборонительных рубежей. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, четверо – ранены.

Вместе с тем, оккупанты активизировали усилия в разведке с применением БПЛА. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства «Орлан-10», а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага.

Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

С началом текущих суток ситуация существенных изменений не претерпела.