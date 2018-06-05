Украинский политзаключенный Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ и объявивший 14 мая голодовку, чувствует себя хорошо. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил российский режиссер Аскольд Куров, который встретился с Сенцовым в колонии.

«Олег чувствует, насколько это возможно в его ситуации, хорошо. Он чувствовал себя хуже на десятый день голодовки, чем сейчас. Он достаточно бодрый, хорошо держится, веселый, шутит, очень интересуется, что происходит во внешнем мире, потому что ничего не знает о последних новостях», – отметил Куров.

На вопрос журналиста пробовал ли Куров отговорить Сенцова от голодовки, российский режиссер ответил отрицательно, добавив, что это не являлось его задачей.

«Он не жалуется на содержание. Раньше были жалобы, что очень холодно в одиночной камере. Он сейчас изолирован в одиночной камере в связи с голодовкой. Ему дали телевизор, обогреватель. На холод не жалуется. Он пьет кипяченую воду. Раз в два дня ему ставят капельницы глюкозы и какие-то витамины. Вчера он проходил медосмотр за пределами колонии, ему делали УЗИ, тесты, которые не выявили у него никаких отклонений от нормы», – рассказал Куров.

«Думаю, это (встреча Курова с Сенцовым) связано с приездом владыки Климента, потому что ему отказали, и видимо, чтобы как-то проявит свое «дружелюбие», администрация колонии пошла на такой шаг и пустила меня на эту встречу», – добавил режиссер.

При этом Куров отметил, что в ближайшее время больше не планирует встречаться с Сенцовым.

«У него (Сенцова) есть всего три свидания в год, свидание он может обменять на телефонный звонок. Если ему надо срочно позвонить, связаться с родными. Поэтому мое свидание просто эту возможность у Олега отнимет. У него работает почта, электронное письмо ему можно писать - пишите», – подытожил Куров.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Куров приехал в колонию вместе с архиепископом Климентом.

По словам адвоката, сотрудники колонии сначала дали понять Сенцову, что он может встретиться либо с режиссером, либо с архиепископом. Кто такой Климент, Сенцов не знал, и отказался от встречи с ним.

Позже Сенцов написал согласие на встречу с Климентом с формулировкой: «неожиданно возникла необходимость в исповеди».

Климент не смог встретиться Сенцовым, так как администрация колонии «ввела в заблуждение» осужденного, представив ему священника, как «попа из Москвы».