Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения находится под полным контролем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодня утром загорелись 10 га сухой травы в Зоне отчуждения. Подразделения ГосЧС быстро среагировали. Сейчас на месте пожара работают более ста человек, три десятка техники, пожарный самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Ситуация - под полным контролем», – написал он.

По словам Гройсмана, специальные службы применяют все необходимые средства. «Радиационный фон - безопаснный. В Киеве и в самом Чернобыле, в том числе на площадке Чернобыльской АЭС, он значительно ниже допустимой отметки. Поэтому волноваться не стоит. Подчеркиваю еще раз: ситуация под полным контролем», – подытожил он.

Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.

При этом в ГосЧС подчеркнули, что ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается. Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.