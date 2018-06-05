В Одессе от кори умер 10-месячный ребенок. Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения Одесского горсовета.

По словам представителя департамента, ребенок умер от обширной пневмонии, ставшей осложнением заболевания корью, сообщает УНИАН.

Как рассказала известный волонтер Екатерина Ножевникова со ссылкой на данные медиков, мальчик умер накануне в Одесской городской инфекционной клинической больнице, куда был доставлен из Николаевского района Одесской области.

По ее данным, ребенок – самый младший в многодетной семье, где корью переболела вся семья. «Врачи сделали все возможное. Тяжелая пневмония, осложненная корью. Прививку он не успел получить по возрасту – первая положена в год. Мама до сих пор выбирается из болезни. Старшие дети тоже переболели и выздоровели. Владик не вытянул - родился ослабленным на раннем сроке», - рассказала Ножевникова. Сейчас волонтеры готовят к отправке тело ребенка домой (200 км от Одессы), так как его бабушка не может оперативно найти соответствующий транспорт. Ножевникова акцентировала, что все члены семьи (кроме умершего мальчика) были привиты от кори и, по ее мнению, единственное, что могло предотвратить заражение – коллективный иммунитет.



Напомним, по данным Минздрава на 30 мая, с начала года корью заболели 18144 человек - 7378 взрослых и 10766 детей. За это время от осложнений кори умерли девять человек: шесть детей и трое взрослых.