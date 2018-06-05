Горсовет Энергодара принял решение о начале расследования резонансного случая на детском празднике, когда во время концерта боец в спецформе «перерезал горло» коллеге.
Об этом сообщается на сайте горсовета.
1 июня 2018 в Энергодаре перед МПК «Современник» во время празднования Дня защиты детей были продемонстрированы выступления якобы бойцов Национальной гвардии с элементами насилия.
Данные выступления вызвали резонанс среди общественности и разлетелись по всем национальным СМИ.
Руководство одной из воинских частей Национальной гвардии Украины утверждает, что их военные не были задействованы и не принимали участия в данном мероприятии.
«В ближайшее время лица, выдававшие себя за бойцов Национальной гвардии, будут установлены и их действиям будет дана соответствующая оценка», - заверили в горсовете.
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