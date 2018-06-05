Горсовет Энергодара принял решение о начале расследования резонансного случая на детском празднике, когда во время концерта боец в спецформе «перерезал горло» коллеге.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

1 июня 2018 в Энергодаре перед МПК «Современник» во время празднования Дня защиты детей были продемонстрированы выступления якобы бойцов Национальной гвардии с элементами насилия.

Данные выступления вызвали резонанс среди общественности и разлетелись по всем национальным СМИ.

Руководство одной из воинских частей Национальной гвардии Украины утверждает, что их военные не были задействованы и не принимали участия в данном мероприятии.

«В ближайшее время лица, выдававшие себя за бойцов Национальной гвардии, будут установлены и их действиям будет дана соответствующая оценка», - заверили в горсовете.