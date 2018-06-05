В рамках расследования крушения рейса MH17 исследовательская группа Bellingat в очередной раз поймала на лжи министерство обороны России. Об этом во вторник, 5 июня, написал в своем Twitter основатель группы Элиот Хиггинс, сообщает DW.

Эксперты Bellingcat установили, что ракеты, использованные российским концерном «Алмаз-Антей» для моделирования катастрофы MH17 в 2015 году были произведены в 1987 году. Это удалось выяснить по номеру на корпусе, который был виден в материалах эксперимента, распространенных концерном.

Хиггинс напомнил о недавнем докладе Международной следственной группы, объявившей, что ракета по самолету была выпущена с территории, находившейся под контролем сепаратистов, а установка «Бук» прибыла на оккупированный Донбасс с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. При ударе по пассажирскому авиалайнеру была использована ракета, изготовленная в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Минобороны РФ, комментируя «несостоятельность» доклада следственной группы, заявило, что ракеты для установки «Бук» «подлежат списанию и утилизации» после 25 лет эксплуатации. И якобы ракеты, созданные в 1986 году, были в 2011 году изъяты, списаны и отправлены на утилизацию, утверждало ведомство.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.