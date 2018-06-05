Защита украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного российским судом к 12 годам колонии строгого режима, обжаловала приговор.

Об этом сообщил Марк Фейгин, который был лишен статуса адвоката и допущен к процессу в качестве общественного защитника.

«Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана», - написал он в Twitter.

При этом Фейгин «в ответ на многочисленные вопросы по поводу деталей дела Сущенко, при невозможности комментировать подробно», подчеркнул, что «Роман Владимирович действительно зразковий український патріот!»

Как сообщал ForUm, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.