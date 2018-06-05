Сегодня, 5 июня, около 7:40 на автодороге Одесса-Спасское в районе села Дмитровка Килийского района Одесской области в результате столкновения двух микроавтобусов 1 человек погиб, 9 – получили травмы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Предварительно установлено, что водитель грузопассажирского микроавтобуса «Бокстер» выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с рейсовым маршрутным такси сообщением Килия-Одесса, в салоне которого находились, кроме водителя, еще 8 пассажиров.

В результате водитель «Бокстера» погиб на месте. Женщина, которая находилась в салоне этого транспортного средства, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Кроме того, были травмированы пассажиры маршрутного такси. Их с различными телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель этого транспортного средства не пострадал.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства устанавливаются.