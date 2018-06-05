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22 правоохранителя получили грамоты Кабинета Министров Украины, часы и знаки отличия Федерации футбола за успешную работу и отличное обеспечение общественной безопасности во время финального матча Лиги Чемпионов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МВД.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил правоохранителей за высокую организацию работы и профессионализм.

«Хочу поблагодарить все подразделения, все службы за ваше участие, за организацию работы на высоком уровне. Сегодня я имею честь – наградить вас отличиями КМУ.  Спасибо от имени миллионов людей, которые чувствуют себя в безопасности», - сказал Гройсман.

11 сотрудников системы МВД получили почетные грамоты от Кабинета Министров Украины, 1 часы, а также 10 специалистов были отмечены медалями Федерации футбола Украины.
ForUm

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