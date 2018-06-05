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В Лимане около 2:00 неизвестные бросили три гранаты в дом, где живут 4 человека. В результате взрывов частично повреждено помещение и два автомобиля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.  

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лиманского отделения полиции от сына владельца дома. 36-летний мужчина сообщил, что на дворе раздались три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты-криминалисты и кинолог. Полицейские обследовали место преступления, опросили жителей соседних домов.

Предварительно установлено, что неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома. Повреждены окна и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты.

Полиция проверяет все возможные версии совершения преступления. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

 
ForUm

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