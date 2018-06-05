Соломенский районный суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) доступ к информации о мобильных переговорах депутата Верховной Рады Сергея Лещенко по делу о покупке им квартиры в центре Киева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Допрошенный в качестве свидетеля Лещенко указал, что для покупки квартиры стоимостью 7,6 млн гривен он одолжил 3,8 млн гривен у лица_4 (вероятно, речь идет о руководителе интернет издания «Украинская правда» Алене Притуле) и 2 млн гривен у лица_5.

С целью проверки факта получения указанных средств НАБУ обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к информации о мобильных переговорах Лещенко в период с 1 августа года по 10 сентября 2016 года.

Следственный судья удовлетворил ходатайство НАБУ.

Как известно, 6 сентября 2016 года в интернете появилась информация, что нардеп Сергей Лещенко купил новую квартиру площадью примерно 200 м² за 7,5 млн грн в центре Киева.

Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, поэтому он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал свыше 100 тыс. долларов дохода. По словам политика, половину суммы на покупку квартиры он взял у основателя «Украинской правды» Елены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины (в настоящее время жены) – диджея Топольской.

1 декабря Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что Лещенко во время покупки квартиры получил от застройщика «подарок» в виде скидки на сумму 1,8 млн грн, что превышает разрешенную законом сумму подарка, которую может получить народный депутат. В связи с этим НАПК заявило о совершении Лещенко административного правонарушения и решило обратиться в суд.

15 февраля 2017 Лещенко заявил, что дело о покупке им квартиры в центре Киева закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.

4 апреля по факту приобретения квартиры в центре столицы нардепом Сергеем Лещенко открыто уголовное производство.