Оболонский районный суд Киева не смог допросить во вторник, 5 июня, ни одного свидетеля защиты по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича и перенес заседание на 6 июня.

Об этом сообщает Укринформ.

«Перерыв до завтра на 10:00», - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

На заседании во вторник суду не удалось допросить ни одного свидетеля защиты. Так, адвокат Януковича Игорь Федоренко заявил, что свидетеля Рапопорта сегодня допросить не получится, поскольку из-за болезни матери он готов давать показания только 6 июня.

По словам адвоката, свидетель Бернацкий также не может в силу определенных обстоятельств быть допрошенным во вторник, но готов к допросу с 17 по 21 июня.

Кроме того, Федоренко добавил, что свидетель Константин Кобзарь сообщил защите, что на этой неделе не может участвовать в допросе, хотя готов к допросу в июне (раньше Кобзарь подал суду заявление с просьбой допросить его уже в июле, – ред.).

От свидетеля Павленко, по словам защитника, получено заявление, что он сможет давать показания 8 июня.

«Не со всеми пришлось встретиться, но в телефонном режиме узнали, что свидетели не получали повестку о вызове на заседание, но они желают дать показания, они просят обеспечить осуществление международной правовой помощи. Это касается Захарченко и Якименко. Относительно свидетеля Ярощука - он сейчас находится в командировке, в ближайшее время он готов дать показания», - отметил в свою очередь адвокат Виталий Сердюк.

При этом сторона обвинения в очередной раз отметила, что адвокаты Януковича целенаправленно срывают процесс допроса свидетелей стороны защиты, и адвокаты не предоставили документы, обосновывающие заявления свидетелей, которые не смогли участвовать в сегодняшнем судебном заседании.

«Так, 6 июня мы работаем, 7 у нас свидетелей нет, 8 у нас свидетели есть. Заседание к 10:00», - отметил Девятко.

Также судья проинформировал, что следующие заседания назначены на 10:00 на 21, 22, 26, 27 июня.

Он уточнил, что в июле заседания будут проходить с 16 по 20 июля ежедневно с 10:00.

«Но, уважаемая сторона защиты, это уже окончательные даты (для допроса свидетелей – ред.)», - подчеркнула председатель.

Также защита Януковича подала заявление о незаконном давлении на суд.

Девятко отметил, обращаясь к адвокатам Януковича, что «этот состав суда вполне независим, давления на него не оказывают».

«О каких-то сроках рассмотрения дела заявляете только вы. Суд в очередной раз разъясняет, что на этот состав суда невозможно давить», - уточнил Девятко.

Как сообщалось, 29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение относительно проведения специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в преднамеренных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.