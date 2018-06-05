На Донбассе погиб троюродный брат журналиста Георгия Гонгадзе, 22-летний боец ДУК ПС Марьян Корчак с позывным «Хитрый». Об этом сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе.
«Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе была его тетей. Вечная память», - написала она.
Марьян Корчак родился 6 сентября в 1995 году в поселке Шкло Львовской области.
В 2010-2015 годах учился в ВПУ №29 во Львове, получил квалификацию техника-механика.
В 2016 году ушел добровольцем на фронт, был парамедиком 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.
Погиб 25 мая в результате артиллерийского обстрела возле Зайцево. Похоронен 30 мая.
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