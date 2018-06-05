За прошедшие сутки боевики совершили 30 обстрелов позиций ВСУ, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское на Луганщине, на горловском направления в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинка и Новотроицкого. На мариупольском направлении – в районе населенного пункта Лебединский.

Боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня около 21:00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию ​​(ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки. Информация о повреждениях уточняется.

Во время боевых действий потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, двое оккупантов убиты и шестеро ранены.