В ночь на понедельник, 4 июня, в Харькове патрульные остановили пьяным за рулем Василия Зайцева, брата участницы резонансного ДТП на улице Сумской Елены Зайцевой. Об этом сообщил глава ОО Авто Евро Сила Роман Старченко.

«Трагедия ничему не учит людей!!! Брат Зайцевой задержан пьяным за рулем... Зайцев Василий Васильевич был задержан в нетрезвом состоянии патрульными полицейскими сегодня ночью в Харькове», – написал он в Facebook.

По словам Старченко, Зайцев от медицинского освидетельствования отказался. По результатам был составлен протокол по ч 1. ст. 130 и вынесено постановление по ч 1. ст.122.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.