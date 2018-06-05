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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили на взятке руководителей двух управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

По данным пресс-центра СБУ, два полковника службы гражданской защиты, нарушая установленный порядок реализации списанного транспорта, совершили подделку документов по фиктивной утилизации автомобиля ЗИЛ. Авто чиновники планировали незаконно продать по цене металлолома третьему лицу. При этом разницу между суммой «продажи» и рыночной стоимостью автотранспорта в размере 125 тыс. гривен злоумышленники требовали через руководителя одного из районных подразделений ГосЧС столицы, на балансе которого находится техника.

Оперативники спецслужбы задержали обоих чиновников на рабочих местах во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

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