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Коммунальщиков, которые поставили мусорные баки и туалеты у мемориала «Стена Памяти», накажут, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Ситуация, которая произошла в эти выходные у мемориала «Стена памяти» на улице Трехсвятительской, - недопустима и повторяться не должна», - приводит его слова пресс-служба КГГА.

Речь идет об установлении мусорных баков и общественных уборных у указанного мемориала на время проведения массового мероприятия на Михайловской площади.

«Небрежность и недальновидность работников коммунальных служб стали причиной этого досадного случая. Убежден, что ни один из работников коммунальных служб не имел целью осквернить память погибших или оскорбить чувства их родных», - отметил Поворозник и попросил прощения родных, близких и друзей погибших героев.

Он заверил, что виновные в этом инциденте понесут справедливое наказание, и подобные ситуации в городе больше не повторятся.
ForUm

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