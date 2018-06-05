Виновник ДТП в Запорожье, в результате которого погибли мать с ребенком, арестован, сообщает пресс-служба полиции.

Водитель автомобиля BMW с литовской регистрацией двигался по улице Прибрежная магистраль в направлении улицы Лермонтова со скоростью более 100 км/ч. Вблизи столба ЛЭП № 220 водитель изменил направление движения влево, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на бордюрный камень, после чего допустил занос управляемого им автомобиля, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов – женщину и ее малолетнюю дочь.

В результате аварии малолетняя девочка 2013 рождения скончалась на месте происшествия. Женщину 1982 года доставили в реанимацию городской больницы, где она скончалась от полученных травм.

После ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля покинули место происшествия и пытались скрыться. Граждане, которые стали свидетелями события, догнали двух мужчин. Третьему удалось скрыться.

Полицейские установили, что задержанные – граждане Армении 1984 года рождения.

Сначала мужчины давали ложные показания и путали следователей и оперативников. Однако, благодаря свидетелям и очевидцам происшествия, правоохранители установили, что двое задержанных являются пассажирами автомобиля. Кроме того, благодаря показаниям свидетелей, было установлено, кто был за рулем транспортного средства. Спустя несколько часов оперативники задержали злоумышленника.

Гражданину Армении 1982 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

Благодаря показаниям граждан, их активной позиции и помощи полицейским удалось установить обстоятельства трагической ДТП и личность злоумышленника, который был за рулем транспортного средства на момент ДТП.

Сейчас назначается ряд судебных экспертиз, проводится досудебное расследование. Поэтому полицейские обращаются к гражданам с просьбой предоставить любую информацию или видеозаписи этого события.

ДТП произошло 2 июня около 17:50.