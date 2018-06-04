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НСК «Олимпийский» после матча финала Лиги Чемпионов получил сертификат-подтверждение статуса арены класса элит, сообщает пресс-служба стадиона.  

«Олимпийский» был построен в 1923 году. За время своей 95-летней истории арена пережила 4 реконструкции и 9 переименований. НСК принимал Олимпиаду-80 в 1980 году, а также Чемпионат Европы по футболу 2012 года Евро-2012. На арене проводятся матчи внутреннего турнира, Лиги Европы и Лиги Чемпионов, матчи сборной Украины, концерты звезд мирового уровня и много разноплановых мероприятий.

По предварительной классификации УЕФА НСК «Олимпийский» относился к стадионам 4 категории. К ней относились стадионы высшей категории согласно «Регламенту инфраструктуры стадиона», утвержденного УЕФА в 2010 году. Согласно регламенту стадионы 4-й категории имеют право на проведение финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы. Эту категорию НСК получил после последней реконструкции и проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше Евро-2012.

26 мая на НСК состоялся матч финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский «Реал» со счетом 3:1 обыграл «Ливерпуль».
ForUm

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