«Если чиновники Минздрава в своей профессиональной деятельности руководствуются принципом «все равно умрут», то неудивительно, что современная украинская медицина все больше скатывается в темное Средневековье». Так прокомментировал заявление замминистра здравоохранения Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

С такими принципами Линчевскому надо работать не в Министерстве здравоохранения, а в похоронном бюро, уверен политик.

«Казалось, что украинцев, привыкших к цинизму и архинепрофессионализму чиновников Министерства здравоохранения во главе с «вечной и. о. министра» госпожой Супрун, трудно чем-то удивить. Однако заявление Александра Линчевского, заместителя министра, о том, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, вызвало не просто негодование и возмущение, оно шокировало общественность своим запредельным цинизмом. «В сухом остатке — 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно… Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!.. Те онкологические заболевания, которые, собственно, требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно», — вещал Линчевский, отчитываясь в Счетной палате о «нерезультативности и неэкономичности использования денег» для лечения украинцев за рубежом», — написал Медведчук в своем блоге.

Лидер «Украинского выбор» возмущен тем, что чиновника не смутило ни отсутствие логики (25% осложнений после операций по пересадке костного мозга, которые ведут к летальному исходу, — это далеко не 0% эффективности), ни, тем более, моральный аспект проблемы.

«Надежда — это то немногое, что есть у тяжелобольных людей. Даже если у них существует хоть минимальный шанс выжить — он должен быть использован. Так, после пересадки костного мозга выживают три четверти (!) онкобольных. Но Линчевский — представитель самой гуманной профессии, призванный, как сказано в Международном кодексе медицинской этики, «помнить об обязательстве сохранять человеческую жизнь», предлагает лишить тяжелобольных людей надежды, причем далеко не призрачной: 75% эффективности — это вырванные у смерти годы жизни для тысяч и тысяч украинцев!» — подчеркнул В.Медведчук.

Политик считает закономерными гневную реакцию украинской общественности на заявление Линчевского, а также тот факт, что украинцы «медреформу» называют геноцидом.

«Рыба, как известно, гниет с головы. И если чиновники Минздрава в своей профессиональной деятельности руководствуются принципом «все равно умрут», то неудивительно, что современная украинская медицина все больше скатывается в темное Средневековье. Что же касается самого господина Линчевского, то с такими принципами ему надо работать не в Министерстве здравоохранения, а в похоронном бюро», — посоветовал Медведчук чиновнику Минздрава.