Бывший военный корреспондент Аркадий Бабченко предложил журналистам заплатить ему за эксклюзивное интервью.

«Коллеги, я все понимаю. Но поверьте – у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше», - написал он в Facebook.

Позже Бабченко добавил, что телеканал «Россия» сразу согласился на предложение.

Ранее главный редактор издания Гордон Алеся Бацман написала, что в разговоре с одним из редакторов Бабченко отметил, что будет рассматривать предложения от 50 тысяч долларов, но «точно согласится» на беседу, если ему заплатят 60 тысяч.

При этом журналист заявил, что не будет сотрудничать с российскими массмедиа, которые, как он утверждает, уже проявили интерес к его предложению.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.