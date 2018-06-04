Прокуратура Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего гражданина Российской Федерации, который 1 июня 2017 совершил покушение на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева – Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, злоумышленнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

«31.05.2018 в Подольском районном суде города Киева было проведено подготовительное судебное заседание, по результатам которого обвинительный акт назначен к рассмотрению по существу судом присяжных», - говорится в сообщении.

Кроме того, судом удовлетворено ходатайство прокуратура и продлен срок содержания под стражей обвиняемому еще на два месяца.

Следующее заседание состоится 05.06.2018.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

Осмаев назвал заказчиком покушения на себя президента России Владимира Путина.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что цепочка покушения на Осмаева ведет к «некоторым лидерам РФ».