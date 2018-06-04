Президент Украины Петр Порошенко назвал беспрецедентным цинизмом приговор Московского суда журналисту Роману Сущенко.

«Беспрецедентный цинизм российского «суда», который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает – кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев», - написал Порошенко в Facebook.

Однако, по его словам, РФ непременно понесет наказание за свои поступки.

«Подобными «приговорами» Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе», - считает Президент.

Как сообщал ForUm, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.